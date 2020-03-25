英國新冠肺炎死亡人數迅速增加 倫敦約佔半數

英國新冠肺炎死亡人數單日激增87人，達422人，而確診人數也新增1,427人，突破8,000人。據牛津大學（Oxford University）的研究顯示，新冠肺炎病毒可能1月就開始在英國蔓延，而半數人口恐怕已感染。

據《每日郵報》（DailyMail）25日報導，牛津大學的新模型推算顯示，新冠肺炎病毒從1月中起，就在英國流行。大約兩星期後，就出現確診首例，而1個月後也出現首宗死亡病例。

(中時電子報)