英國新冠肺炎死亡人數迅速增加 倫敦約佔半數

英國新冠肺炎死亡人數單日激增87人，達422人，而確診人數也新增1,427人，突破8,000人。據牛津大學（Oxford University）的研究顯示，新冠肺炎病毒可能1月就開始在英國蔓延，而半數人口恐怕已感染。

據《每日郵報》（DailyMail）25日報導，牛津大學的新模型推算顯示，新冠肺炎病毒從1月中起，就在英國流行。大約兩星期後，就出現確診首例，而1個月後也出現首宗死亡病例。

領導研究的牛津大學理論流行病學教授古璞塔（Sunetra Gupta）指出，這意味病毒可能已有足夠的時間廣泛傳播，而許多英國人獲得了免疫力。不過，她也表示，這理論仍需測試評估。「我們需要立刻展開大規模血清學調查，也就是抗體測試，」她說，「以評估我們目前在這流行病的哪個階段。」

上周二英國的死亡人數還只有71人，但在短短1星期內，這數字就飆升了近6倍。不過，由於英國政府下了充滿爭議的決定，只測試醫院病患，因此實際感染的人數不得而知。根據推測，這次新冠疫情爆發，很可能有接近40萬人感染。

然而，這意味著新冠肺炎病毒患者中，只有不到1/1000病情嚴重到需要入院治療，而絕大多數患者的症狀都很輕微，或根本沒有。新研究使「群體免疫」的概念再度成為焦點，這意味當夠多人因為感染了新冠病毒，獲得免疫力時，病毒就會停止蔓延。

相對的，牛津大學的研究結果顯示，兩個多月來，英國人透過新冠肺炎的廣泛傳播，已獲得群體免疫力。要是檢測能證實這理論，那解除管制措施的時間可能遠比英國官員所暗示的快。

(中時電子報)