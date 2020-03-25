新冠肺炎全球延燒，美國紐約也宣布封城。前國民黨副祕書長蔡正元譏諷說，美國總統川普這兩個月對疫情漫不經心、毫無準備，所造成的疫情定名為「川普瘟疫」Trumpandemic，可以說是名正言順。

蔡正元在臉書表示，從1月23日武漢封城，到3月23日紐約封城，這兩個月裡，川普始終漫不經心，美國政府毫無準備，除了整天說嘴中國，對美國人面對病毒的風險，什麼事都沒做。

他說，美國的確診和死亡人數快速上升，川普的表現真的不像樣；美國政府有充裕的時間防範，也沒有武漢初始人傳人的爭論，歸根究底，就是川普不以為意的不作為。

蔡正元說，川普還沉浸在貿易戰的快感，一個病毒就徹底瓦解，自以為得意的關稅增收；貿易戰加上冠狀病毒，讓股市總值快速墜落原點，大蕭條的泡沫幽靈四處籠罩，很多人將終生失業、低薪、貧窮。

蔡正元譏諷說，美國政府這兩個月疏忽所造成的疫情，定名為「川普瘟疫」 Trumpandemic，可以說是名正言順。

有不少網友上蔡正元臉書回應，有人說：「他們還是做了事情的，比如他們的四個衛生防疫官員，在收到中國提供的諮詢後，拋掉了手上的股票。」也有人說：「川普加油最好給每個美國人發一萬美金！」

(中時 )