口罩實名制2.0線上第二輪預購25日開始，網頁版順暢。（黃世麒攝）

口罩實名制2.0線上第二輪預購25日開始，仍有不少民眾選擇前往藥局排隊購買口罩。（黃世麒攝）

口罩實名制2.0線上第二輪預購25日開始，仍有不少民眾選擇前往藥局排隊購買口罩。（黃世麒攝）

口罩實名制2.0線上第二輪預購25日開始，仍有不少民眾選擇前往藥局排隊購買口罩。（黃世麒攝）

口罩實名制2.0線上第二輪預購25日開始，仍有不少民眾選擇前往藥局排隊購買口罩。（黃世麒攝）

位於新莊區一間社區藥局開賣前即湧現排隊人龍，藥局也派人發送飲品給排隊民眾。（黃世麒攝）

位於新莊區一間社區藥局開賣前即湧現排隊人龍，藥局也派人發送號碼牌，並預先檢查民眾身分證字號是否與預購日相符。（黃世麒攝）

「口罩實名制2.0」25日起開始第2輪線上預購，這次改為同一星期訂購、付款，下周就能取貨，等候期程大幅縮短，也更加便利。

記者上午進入系統實測，不管是網頁版還是APP版，皆僅花15秒就完成預購登記，與第一輪預購首日的壅塞狀況相比，已順暢許多。

(中時 )