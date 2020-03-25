口罩線上買第2輪登記15秒搞定 網站、APP不再卡卡 11:162020/03/25 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 eMask網頁及健保快易通APP預購都很順暢，不再像首輪登記時壅塞。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 口罩實名制2.0線上第二輪預購25日開始，網頁版順暢。（黃世麒攝） 口罩實名制2.0線上第二輪預購25日開始，仍有不少民眾選擇前往藥局排隊購買口罩。（黃世麒攝） 口罩實名制2.0線上第二輪預購25日開始，仍有不少民眾選擇前往藥局排隊購買口罩。（黃世麒攝） 口罩實名制2.0線上第二輪預購25日開始，仍有不少民眾選擇前往藥局排隊購買口罩。（黃世麒攝） 口罩實名制2.0線上第二輪預購25日開始，仍有不少民眾選擇前往藥局排隊購買口罩。（黃世麒攝） 位於新莊區一間社區藥局開賣前即湧現排隊人龍，藥局也派人發送飲品給排隊民眾。（黃世麒攝） 位於新莊區一間社區藥局開賣前即湧現排隊人龍，藥局也派人發送號碼牌，並預先檢查民眾身分證字號是否與預購日相符。（黃世麒攝） 「口罩實名制2.0」25日起開始第2輪線上預購，這次改為同一星期訂購、付款，下周就能取貨，等候期程大幅縮短，也更加便利。 記者上午進入系統實測，不管是網頁版還是APP版，皆僅花15秒就完成預購登記，與第一輪預購首日的壅塞狀況相比，已順暢許多。 (中時 ) #登記 #app #口罩 #第二輪 #網頁 也許您會感興趣 推薦閱讀 口罩配售 民營市場24日起納入 04:102020/03/21 生活新聞 防社區傳播 6例感染源不明 專家疾呼戴口罩 04:102020/03/22 生活新聞 不想停班停課 應強制學生戴口罩 04:102020/03/22 生活新聞 佛心老闆上臉書買口罩 被騙9萬 04:102020/03/22 社會新聞 慈濟捐贈防疫醫療用品 共同守護移民官健康 12:352020/03/22 社會 1片口罩賣35元發災難財 北市府：積極嚴查 14:142020/03/22 社會 立委砲轟有效？ 刑事局連夜傳辦李來希放假消息 20:352020/03/22 社會 首波網購口罩 18萬人未付款沒得領 20:542020/03/22 生活 口罩2.0流程不變！周三開放第二波預購 15:272020/03/23 生活 口罩預購第2波今展開 超商咖啡優惠再加碼 09:572020/03/25 生活 社會熱門新聞 殺女友切塊餵野狗 台南分屍魔免死 家屬怒：我來槍斃他 - 社會 彰化第8名新冠肺炎確診 留美女學生5家人隔離 - 社會 10萬元的蚵仔煎 花蓮留美高中生返台趴趴走遭罰 - 社會 昨天才回來..雲林居家檢疫男跑去電信行 路人嚇傻瞬間往外奔 - 社會 空軍驚傳上百軍士官大規模A錢 司令部：應是「誤領」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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