南韓近日爆發「N號房事件」，由於內容涉及性虐待未成年少女，加上註冊觀看會員數眾多，震驚整個社會，不少藝人站出來發聲，要求嚴懲主嫌「博士」趙主彬，而74名受害女性中，年紀最小僅11歲，現有受害者也出面泣訴自己受害的過程。

主嫌「博士」利用Telegram詐騙年輕女性，非法取得個資後，威脅她們成為「性奴」，並拍攝性虐待影片，以收費制招攬會員觀看，會員人數多達26萬，引起社會譁然，現有其中1名受害者接受CBS廣播電台訪問，說出自己「踏入地獄」的過程。

她透露當時是國中生，因家裡需要生活費，在求職通訊軟體收到訊息，詢問她要不要做「贊助兼差(收金錢贊助，陪伴或完成對方要求)」，1個月可得到4百萬韓幣(約10萬台幣)，因此她和對方聯繫，接著就被轉移到Telegram，因主嫌趙主彬曾傳股票、帳戶等照片給她，宣示自己的財產，加上送手機當報酬，因次很信任對方，竟把個人信息都給他。

未料，趙主彬開始要求她拍攝身體部位，她拒絕了，卻被以「我連禮物都買給妳，這樣也做不到嗎？」為由，更變本加厲要她拍攝性虐待影片，讓她崩潰因此罹患憂鬱症，連出們都不敢，就是怕被看過影片的人認出來，她也泣訴個人訊息對方都有，很害怕被威脅，直到換電話號碼和搬家，才脫離地獄。

而今（25）日趙主彬公開向受害者謝罪，並稱「無法停下的惡魔人生，感謝大家讓我停止」，但臉上看似毫無悔意，讓外界相當不滿。

(中時電子報)