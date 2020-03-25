新冠肺炎疫情延燒，部分工商團體擬在明天與勞動部座談時反映，希望可以暫緩調漲基本工資，對此，勞動部部長許銘春今天表示，基本工資要由基本工資審議委員討論，並參考當時的數據決定。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部、交通部、經濟部等部會針對「面對疫情發展，政府補助平台業者及交通運輸業者時，應確保接觸民眾頻繁的外送員及交通運輸從業員工健康安全」專案報告。

許銘春受訪時表示，勞動部近期與十大總工會、工商團體、勞工地方局處座談，說明勞動部提供的方案與協助措施，包括充電再出發、安心就業計畫等，也會聆聽他們的心聲。

許銘春提及，如工會反映指出，如餐飲服務業、美容美髮業等反映口罩不易購買，勞動部會與經濟部協商。

至於擬在月底上路的「安心上工計畫」，許銘春指出，該計畫主要針對受疫情影響的時薪族，提供公部門打工機會，門檻與標準會盡量採取寬鬆認定，希望補助這些受影響的勞動力。

(中時 )