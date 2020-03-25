新冠肺炎全球肆虐，美國阿拉巴馬州一間婦女兒童醫院，傳一名照顧新生兒的護士確診，以至於一名1個月大女嬰必須轉往醫院另一部門進行隔離。
據《CNN》報導，女嬰艾瑪麗（Emmarie Waltman）於2月20日出生，當時有餵食的困難，住在新生兒加護病房，由護士照顧一個月，而在這期間新冠肺炎疫情變得更加嚴峻，艾瑪麗的父親沃特曼（Brandon Waltman）在23日到醫院探望女兒時，醫護人員告知女兒被轉送到另一部門。
沃特曼在報導透露，當時醫院告知他，一位照顧新生兒的護士確診為陽性，為了避免疫情擴大，已將女兒艾瑪麗轉往其他加護房作預防措施。沃特曼也說會發生這種事，他並不意外，因為疫情現在越來越嚴重，不過他樂觀相信自己女兒不會感染新冠肺炎，她會是加護病房中最健康的孩子。
美國衛生及公共服務部聯合行銷企劃副總曼斯（Gary Mans），在一項聲明中表示，醫療系統內有一名工作人員確診新冠肺炎，但拒絕透露姓名及哪個單位。
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(中時電子報)
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