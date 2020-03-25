陸軍航空六○一旅今天上午派遣1架AH-64E阿帕契直升機與1架OH-58D奇歐瓦戰搜直升機，在三峽台北大學校園內，演練直升機臨時起降科目，以驗證陸航部隊在戰時的臨時疏散作為。

陸航阿帕契直升機上午在台北大學校園起降疏散及熱掛彈演練。

據了解，本月是國防部戰備月，三軍部隊均有各式操演，今天上午的演練項目，包括熱加油與緊急掛彈，包括替阿帕契直升機掛載地獄火飛彈以外，同時也替OH-58D戰搜直升機掛載火箭。

雖然這已經不是陸航直升機第一次在台北大學校園演練起降進行戰力疏散演練，還是引起不少學生及民眾在場圍觀。

(中時電子報)