「國標舞女王」劉真因心臟手術過程出狀況緊急裝葉克膜，然沒能等到換心，於本月22日病逝，享年44歲，而她住院搶救45天，醫藥費高達千萬，余天事後透露辛龍經濟狀況不佳，吳宗憲則委婉表示夫妻倆有朋友幫忙，不須擔心，外界好奇辛龍中的上億樂透獎金是否已耗盡？事實上他本人公開過金錢流向。

當年身為辛龍老闆與經紀人的吳宗憲，曾說溜嘴爆出他中樂透，得了2億獎金，事後又有彩卷行老闆爆料，金額越傳越高，事情傳出後，媒體紛紛向他求證此事，辛龍低調認了幸運中獎，但獎金是1.2億，低調說娶到劉真、老婆還給他添了個女兒，這才真是如夢似幻中頭彩。

外界本以為辛龍中了樂透，才能給劉真一個上百萬的夏威夷夢幻婚禮，但其實他是花老本展現愛意，娶妻後才迎來偏財運中樂透，他也大方跟媒體公開這筆鉅額獎金的流向，那就是跟他最愛的人分享，除了給愛妻劉真，另挪了一些當女兒的教育金，還拿一部分出來做慈善，獎金早分配妥當了。

(中時電子報)