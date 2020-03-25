美國股市周二強彈，收盤暴漲逾2100點。摩根大通分析師樂觀預期，美國採取的防疫隔離措施已經出現成效，美國經濟和股市反彈的速度將超乎預期，美股將反彈40%。

新冠肺炎疫情持續在全球蔓延，導致美股史上最長牛市在3月12日終結。儘管如此，摩根大通仍堅定看多立場，認為美股拋售過頭，經濟衰退風險被誇大，並表示在美國聯準會和川普政府的努力下，金融市場可從近期的拋售中復甦。

外媒報導，摩根大通分析師Marko Kolanovic在給客戶的一份報告中指出，美國隔離防疫措施奏效，疫情可能很快就會見頂，經濟可能會在數周內重啟，美股將反彈40%，標普500指數可能會在明年年初回到創新高的水準。

市場預期美國政府高達2兆美元的財政刺激計劃可能在國會通過，美股3月24日迎來報復性反彈，美股道瓊指數暴漲2112點或11.3%，收20704點，創1933年以來最大單日漲幅。標普500指數暴漲207點或9.2%，收2444點。

(中時電子報)