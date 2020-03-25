中央流行疫情指揮中心昨指出2名國籍貨機機師確診新冠肺炎，有媒體爆料2名機師來自華航，且高層疑似隱匿疫情，華航董事長謝世謙今否認隱匿，相關訊息必須由疫情中心回應。交通部政務次長王國材則說，機師在外站都有表準程序，現在需要了解漏洞在哪。

王國材指出，機師在國外有一套程序，例如進出有專門的通道、在旅館不能外出等，目前已請華航了解2個人過去在外的行為，華航正在擬一個報告回來，是否有漏洞處會再了解。

謝世謙說，確診疫情要由疫情指揮中心統一說明，並否認華航高層隱匿疫情，中央有相關規範，華航必須按照指揮中心做法配合。

謝世謙表示，華航對機組人員防疫提高防護做了很多，疫情中心也有控管，機組人員去3級地區已有一個管理辦法，並由外站總經理督導，人員行動幾乎都被限制。他強調，疫情指揮中心昨已說明，如果有被匡列，就會通知個人，如果沒有被匡列，就代表是安全，相關資訊都由疫情指揮中心公布。

(中時 )