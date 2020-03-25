原相(3227)今年各產品線成長態勢穩健，加上長線CIS供需缺口格局未變，仍為IC設計2020年營運資優生，今股價一度逼近漲停，反彈力道強勁。

儘管全球壟罩在新型冠狀病毒陰霾，歐美間接段更是一片慘兮兮，但全球CIS缺貨趨勢大致底定，儘管短期在疫情影響下，會因為消費性電子需求下滑而有所緩和，但長線來看，在疫情受到控制後，5G商轉、智慧機走向多鏡頭等多項因素，整體CIS供需缺口格局未變，預估屆時CIS仍將有望重啟缺貨與漲價行情，不僅原相今年在滑鼠、遊戲機、安防、穿戴以及TWS(無線藍芽耳機)等持續看好樂觀成長外，旗下專注於手機CIS的原盛，預期也可望受惠。

原相今年看好各產品線都穩定成長，滑鼠產品上，看好電競等高階滑鼠出貨穩定成長；安防、穿戴等產品在新品到位下，也持續樂觀，日前亞馬遜再度推出新版智慧影像門鈴產品Ring Video Doorbell 3/3 Plus，就有消息指出，亞馬遜該新品的CMOS影像感測器就是由原相供應；TWS今年仍為原相成長主核心重要產品，目前雖抗噪晶片產品因為新型冠狀肺炎影響，尚未導入客戶，但反而有利於下半年新品的銷售力道；另外一方面，任天堂Switch獲准透過騰訊進入大陸市場，加上疫情所衍生的宅經濟商機效益，將帶動大陸市場Switch動能。

原相108年全年營收60.75億元，營業毛利為35.14億元，營業淨利9.61億元，全年淨利8.3億元，全年每股獲利為 6.23元，全年毛利率為57.86%。

(時報資訊)