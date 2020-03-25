富邦金(2881)儲備幹部(MA)招募計畫，將於3/31(二)截止收件。富邦金表示，富邦MA各組別的薪資條件優渥，首年即晉級百萬年薪。富邦金2月單月稅後純益有53.05億元，較去年同期成長23%；累計前2月稅後純益則有148.19億元，較去年同期大幅成長85%，EPS為1.45元，持續蟬聯金控EPS獲利王。

富邦金控今年預計擇優錄取60位MA，因應數位轉型趨勢，今年度持續招募Fintech相關組別，包括富邦金控、富邦人壽、台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券及富邦華一銀行等均開放招募金融科技、數據分析及數位行銷等職缺機會；同時配合亞洲版圖策略，台北富邦銀行「法人客群組」首度增加精通越南語的招募條件，未來可望派駐越南地區分行；富邦人壽「國際人才組」則包括風險控管、國際財務會計領域，將規劃海外輪習計畫，希望培養全球國際視野與在地創新思考兼備的國際專業人才；整體招募組別另包括：富邦金控/經營管理組、富邦人壽/金融策劃組、台北富邦銀行/風險管理組、金融市場組、富邦產險/經營管理組、富邦證券/財富管理組、金融市場組及富邦投信/基金投資組。

富邦金控總經理韓蔚廷表示，富邦MA能獲得快速晉升機會的共同點在於，無論進入職場期間長短，皆持續抱持對新事物及新科技的好奇心、高度的學習力，並能將所學運用於實際場域的行動力。

(時報資訊)