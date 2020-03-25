高雄巿推動滿天星計畫，今年要送大專學生出國，對於新冠肺炎疫情延燒不退，教育局長吳榕峯表示，送件時間會跟各個大學的國際處聯絡，但現在很多國家都鎖國了，所以在時程上會配合18所大學學生出去的時間，會有彈性。

吳榕峯說，如果今年9月1日要出國的國家還沒有開放，將會順延到明年的2月。他強調，市政府的滿天星計畫不會變，但是時程會視學生出國國家的情形彈性順延，一點都沒有問題。

(中時 )