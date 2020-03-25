疫情影響滿天星計畫9月仍出國？高巿府教育局回應 12:232020/03/25 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高巿府教育局長吳榕峯說明滿天星計畫會視情況順延。（曹明正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄巿推動滿天星計畫，今年要送大專學生出國，對於新冠肺炎疫情延燒不退，教育局長吳榕峯表示，送件時間會跟各個大學的國際處聯絡，但現在很多國家都鎖國了，所以在時程上會配合18所大學學生出去的時間，會有彈性。 吳榕峯說，如果今年9月1日要出國的國家還沒有開放，將會順延到明年的2月。他強調，市政府的滿天星計畫不會變，但是時程會視學生出國國家的情形彈性順延，一點都沒有問題。 (中時 ) #出國 #滿天星 #計畫 #彈性 #國家 也許您會感興趣 推薦閱讀 不必要海外差旅都暫停 疫波波 金控出國限令齊發 04:102020/03/21 金融．稅務 3月女性限定 六福村推閨蜜雙人行999元 15:232020/03/21 旅遊 張上淳兩兒道歉後 PTT網友疑惑這一點 21:592020/03/22 政治 張上淳兒子出國根本沒錯？致命關鍵曝光：一堆人搞錯 00:182020/03/23 生活 張上淳兒出國爽玩 向社會道歉 04:102020/03/23 生活新聞 看了張上淳兒道歉聲明 杜紫宸笑吐一句話 06:342020/03/23 生活 梅克爾擦亮民主品牌，小英呢 01:202020/03/24 時論廣場 短評／淳兒與里長 04:102020/03/25 時論廣場 高雄大專院校會議 韓國瑜：時代考驗青年、青年創造時代 10:162020/03/25 生活 考選部：居家隔離不能參加國家考試 10:342020/03/25 政治 生活熱門新聞 兒出國玩張上淳被嗆下台 名嘴火大：你算什麼東西 - 生活 全台最新確診地圖曝光 雙北破百 7縣市守住0案例 - 生活 北市府大樓加強防疫 明起未戴口罩者採實名制 - 生活 長榮確診空姐 飛行足跡曝光 - 生活 - 旺報 百年難得一見！起底張上淳超狂家族 醫曝他私下為人 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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