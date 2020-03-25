移民署北區事務大隊宜蘭縣服務站與冬山鄉衛生所等單位，前往宜蘭食品廣興廠為移工衛教宣導。（李忠一攝）

移民署北區事務大隊宜蘭縣服務站今天（25日）前往旺旺集團宜蘭食品公司廣興廠，對越南籍移工衛教宣導，並鼓勵轉知失聯移工主動到案，盼能避免資訊落差造成防疫破口，宜蘭食品指出，提供移工口罩、上班量測體溫、手部消毒等都有落實，並致贈微酸性電解次氯酸水（水神）給北區事務大隊用以防疫。

移民署北區事務大隊與冬山鄉衛生所等單位，今天指導移工戴口罩的撇步、正確洗手步驟，以及提醒避免集體群聚，以防群聚感染，宜蘭縣服務站對移工說明「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，鼓勵移工轉知失聯主動移工到案。

宜蘭食品總廠長張建忠表示，宜蘭食品的廣興、新城廠合計有147名移工，新冠肺炎爆發後工廠對內部員工做防疫知識宣導，移工需要到醫院、人多的地方，如沒有口罩可戴，也可以向管理課索取。

張建忠指出，全體員工上班時都有量測體溫，打卡前手部消毒，有感冒或體溫偏高的員工，都有登記並每天跟蹤健康狀況，都是為了確保全體同仁避免受到感染。

旺旺集團也致贈北區事務大隊15500毫升的微酸性電解次氯酸水（水神），張建忠表示，因應這次疫情，我們也有發配給每位員工一瓶隨身攜帶的水神，在外如不方便洗手時，可作為手部消毒，用完隨時可補充。

張建忠表示，宜蘭食品也因應政府防疫工作，開放很多地方領取水神，希望大家能夠善加利用，做好居家環境、清潔跟消毒的工作，期望這些物資能於防疫戰役中發揮功效。

(中時 )