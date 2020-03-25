在日本首相安倍晉三的建議下，國際奧會同意東京奧運延期，但不晚於2021年夏天，教育部體育署今天上午在聯合辦公大樓召開記者會，署長高俊雄表示，加強已經取得參賽資格的選手心理諮商，鼓勵尚未爭取到入場券的選手努力訓練，希望新冠肺炎疫情能盡快獲得控制，相信中華健兒會在「2020年東京奧運」會上繳出亮眼成績單。

高俊雄說目前體育署就東京奧運延期因應措施，已請中華奧會提出更完善的組團計畫，後勤支援方面，代表團所訂定的飯店也將全部如期延後。

備戰計畫：體育署與國訓中心視各國際單項總會調整國際賽會，或是奧運資格賽相關訊息，輔導單項協會與培訓隊調整訓練計畫。關懷選手以及教練，確保代表隊成員健康，適時安排心理師進行輔導，並且安排相關紓壓活動，鼓舞、激勵選手士氣。

高俊雄強調，雖然受到新冠肺炎疫情的影響，但選手備戰東京奧運的信心不變，體育署也將持續投入資源，全力協助選手爭取更多奧運參賽資格，進而在奧運殿堂上為國家、為自己奪取最高榮譽。

(中時 )