台灣經濟研究院長張建一今（25）日表示，新冠疫情已經對全球經濟造成嚴重影響，台灣是最早評估企業紓困，央行也已跟進降息，行政院昨天還提出紓困2.0，提供廠商足夠的流動性補貼，此項政府措施的目的，是希望廠商要先存活，不要只因為景氣急凍而一昧裁員、減薪。「如果廠商用縮減方式因應，不只會進一步減緩景氣復甦，未來景氣真的開始回來，企業就無法掌握向上的契機！」

張建一指出，儘管有新冠肺炎疫情干擾，不過2月期間國內疫情擴散情況相對其他國家仍屬和緩，台灣1，2月的經濟數據也都還好，但3月份不好看，「不知道會多差？」，疫情最早爆發的中國大陸湖北地區，供應鏈近日來逐步復工，「供給面是可以慢慢恢復，但消費信心呢？這是要靠每一個人。」

台經院指出，儘管有新冠肺炎疫情干擾，不過2月國內疫情擴散情況相對其他國家仍屬和緩，國內生產製造活動影響不大，且受到農曆春節落點不同致工作天數較去年同期增加6天，使得2月工業生產指數年增率轉為正成長，從1月的-2.11％轉為成長20.34％。製造業主要行業中，受惠於新興科技應用擴增，高階晶片需求暢旺，網通產品及伺服器廠商擴增國內產能，電子零組件業與電腦、電子產品及光學製品業仍維持正成長表現，惟傳統產業生產指數仍續為負成長表現。

(工商 )