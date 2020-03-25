新冠肺炎境外感染個案不斷增加，台灣確診案例已達215例，全台的防疫從防堵轉變至減災，民眾黨發言人陳宥丞今（25）日呼籲，國境大門的控管有漏洞，中央可以不要再當豬隊友嗎？

陳宥丞表示，2月發生居家檢疫失聯者胡析延消失事件，動員社會資源也造成民眾恐慌，全台地毯式搜索，中央才發現根本沒有入境。他指出，該案因其填寫資料錯漏，耗費眾多人力尋找失聯者，當時各界除建議中央正視居家檢疫者管制問題，也應確實檢核入境旅客填寫的居家檢疫相關資料，避免類似個案再度發生。

陳宥丞說，昨天晚上在西門町網咖找到的居家檢疫失聯者「陳冊」，可以囂張躲鬧區網咖打電動，其根本原因又是一件資料填寫不實的漏洞。他指出，「陳冊」所留電話空號、地址也非本人所居住，就連透過警政系統也遍尋不著。

陳宥丞表示，兩案時間相隔1個月，國境大門仍無法有效稽核查驗，上周已有里長指出「里民返台居家檢疫沒有被通報列管」。他認為，沒有人想當防疫豬隊友，每一位堅守崗位的工作人員一定都盡心盡力，但資料登載查核制度和通報系統至今仍無法改善，國境大門存在防疫破口，「執政黨不要再哈囉了！」

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(中時電子報)