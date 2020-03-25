繼新冠病毒重襲歐洲後，北美也接著淪陷，連地大人稀的加拿大也出現一千多例確診案例，華人聚集較多的東西岸兩大城市多倫多與溫哥華，都傳出社區感染。連帶引發民生物資方面的搶貨潮，恐慌的民眾開始囤積酒精、口罩、衛生紙、即時罐頭、牛奶等物資。

不過在溫哥華比較需要幫助的社區，卻開始在路邊出現一些標有「take what you need」字條的長桌，桌上擺滿生活必需物品，提供需要的民眾免費取用。據了解，這原本是由一個小社區的民眾發起社區關懷活動，讓一些行動不便或經濟條件較差的弱勢家庭，能在疫情期間取得必須的物資。經過網路社團的分享後，據了解，目前全大溫哥華地區已有數十個類似的小物資站。

溫哥華慈濟中文學校的老師江玉瑞說：「每隔幾天會有人來補齊物品，這些長桌上的物品不如想像中會被一掃而空，愈有物資較少時，附近居民也會自發性從家裡拿出物資補上。」

對比全球各地頻頻發生的「口罩之亂」、「衛生紙之亂」，當人們在充滿恐懼、搶購囤貨的同時，溫暖助人的暖心事件仍然持續發生。也許在疫情愈來愈嚴重時，能夠戰勝病毒的，除了疫苗，還有良善的人心。

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(中時電子報)