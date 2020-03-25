李伯璋強調大部分國人都有健保。（圖／中時資料照片）

「國標女王」劉真22日不敵病魔逝世，享年44歲，她上月入院開刀心臟一度驟停，動用葉克膜搶救後，又出動心室輔助器續命，有傳聞指因劉真沒健保，恐將扛下百萬醫藥費。對此，媒體報導昨(24日)健保署署長李伯璋指出，百分99的國人都有健保，但某些項目仍需自費。

劉真上月因嚴重主動脈瓣狹窄到北榮開刀，卻因心臟功能恢復不佳，搶救45天後不幸病逝，傳聞因劉真沒有健保，辛龍可能得付天價醫藥費，吳宗憲澄清劉真有健保，要看使用的項目是否有健保給付，余天則說辛龍經濟狀況沒有很好，有人提議討論到拒收花籃，直接收現金列為孩子的養育費基金，但細項未確定。

針對劉真家人是否要付百萬醫藥費的說法，健保署署長李伯璋昨向媒體表示，目前99.99%的國人其實都有健保資格與補助，然有部分醫療項目是健保不給付的，要看患者使用了那些自費項目，而劉真住院至今使用了葉克膜、心室輔助器，也動過開顱手術，傳聞費用可能會直逼上千萬元，但未獲證實。

(中時電子報)