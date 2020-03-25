第2波預購口罩開始 15秒可完成訂購 11:392020/03/25 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院長蘇貞昌。(本報資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蘇揆宣傳口罩實名制2.0(蘇揆臉書擷圖) 口罩實名制2.0今天開始第2波預購，行政院副院長陳其邁昨預告，隔周就可取貨，蘇揆上午也說，日頭炎炎，買口罩可以不用去現場搶屋簷，實測15秒就可完成訂購。 蘇揆說，訂購請搜尋「健保快易通」app，剛剛請同仁測試了一下，15秒就完成訂購，有夠順。系統還會記得你上次填寫的門市是哪家，有夠貼心。讓沒時間排隊的國人也能買得到口罩，有夠方便。 蘇揆還提醒，3／27 20：00 前都可以登記，請大家告訴大家。 (中時 ) #口罩 #口罩實名制2.0 #蘇貞昌 #預購 #行政院 #陳其邁 #健保快易通 #訂購 #疫情 #防疫 也許您會感興趣 推薦閱讀 口罩配售 民營市場24日起納入 04:102020/03/21 生活新聞 防社區傳播 6例感染源不明 專家疾呼戴口罩 04:102020/03/22 生活新聞 不想停班停課 應強制學生戴口罩 04:102020/03/22 生活新聞 佛心老闆上臉書買口罩 被騙9萬 04:102020/03/22 社會新聞 慈濟捐贈防疫醫療用品 共同守護移民官健康 12:352020/03/22 社會 1片口罩賣35元發災難財 北市府：積極嚴查 14:142020/03/22 社會 立委砲轟有效？ 刑事局連夜傳辦李來希放假消息 20:352020/03/22 社會 首波網購口罩 18萬人未付款沒得領 20:542020/03/22 生活 口罩2.0流程不變！周三開放第二波預購 15:272020/03/23 生活 口罩預購第2波今展開 超商咖啡優惠再加碼 09:572020/03/25 生活 政治熱門新聞 睡醒變成飛機跑道 高雄人怒吼：不要再罷韓了！ - 政治 縣市長最新民調出爐 他支持度 網看完驚呆！ - 政治 為何要韓選台北市長？網分析票源曝驚人事實 - 政治 論文門重大突破！？彭文正大喜：水落石出了 - 政治 小英騙不了歷史 挺韓大將深信：兩岸必統一！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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