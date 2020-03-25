蘇揆宣傳口罩實名制2.0(蘇揆臉書擷圖)

口罩實名制2.0今天開始第2波預購，行政院副院長陳其邁昨預告，隔周就可取貨，蘇揆上午也說，日頭炎炎，買口罩可以不用去現場搶屋簷，實測15秒就可完成訂購。

蘇揆說，訂購請搜尋「健保快易通」app，剛剛請同仁測試了一下，15秒就完成訂購，有夠順。系統還會記得你上次填寫的門市是哪家，有夠貼心。讓沒時間排隊的國人也能買得到口罩，有夠方便。

蘇揆還提醒，3／27 20：00 前都可以登記，請大家告訴大家。

(中時 )