51歲港星伍詠薇曾是港劇一線女主角，近年也開始主持節目，雖然事業成績亮眼，感情路卻坎坷又戲劇化，第一段豪門婚僅維持13天，意外得到數億遺產，第二婚嫁給花心丈夫，常登新聞版面。這樣人生大起落，讓伍詠薇一度想不開。

選美女星嫁富商 婚後13天驟逝遭指剋夫

伍詠薇1989年參加亞洲小姐獲「最上鏡小姐獎」，從此踏入演藝圈就成為一線女主角，沒想到才入行一年，她就閃嫁大30歲的富商翁江培，本以為會過著幸福美滿的日子，未料婚後13天，翁江培突然心臟病發驟逝。

回溯當天情況，還在婚後蜜月期的小倆口，由翁江培陪著伍詠到深圳演出，當她表演完下台，立即被工作人員通知先生因喘不氣已緊急送醫，伍詠薇到院後，只看到老公被施做CPR及電擊急救，這一幕竟是夫妻倆的最後一面。

伍詠薇(右)1999年曾和劉德華一起來台宣傳電影。（資料照/楊約翰攝）

在翁江培猝逝後，外界盛傳他留下1.7億港幣（6.8億元台幣）遺產給伍詠薇，從此有人攻擊她命中剋夫，還酸她是為翁江培上億家產才嫁他，男方家人更是無法認可這段婚姻。事後伍詠薇回憶起來，曾說：「好多人罵我貪錢，人人以為你戶口有1億多，當妳戶口其實只得幾百元時，叫一個21歲女孩怎麼面對？」並自爆曾有過輕生念頭，「回想當年真是世界末日，我想像不到未來的路。」

富商先生上億遺產大縮水 自暴自棄沈淪當小三

當年才21歲的伍詠薇，受不了這一連串的打擊，日子過得自暴自棄，甚至沈倫到當小三，曾和有婦之夫同居長達4年，直到有一天她突然覺醒，「為什麼我要搶人老公啊？我又不是想他和他老婆離婚。」並為了對自己做錯的事負責，她直接找正宮，向對方斟茶認錯說：「對不起，我以前小不懂事，原諒我吧！」沒想到正宮也喝下那杯茶接受了，兩個女人甚至成為姊妹淘，發展相當戲劇化。

伍詠薇一度自暴自棄，坦言曾當過小三。（中時資料照片）

事實上，伍詠薇當年並沒分到外界說的6.8億元遺產，反而發現翁江培在外有負債，加上老公之前有4次婚姻都要分配財產，所以一直到先生死後8年，伍詠薇才分得900萬港幣（約3560萬台幣）的遺產。

而伍詠薇在經歷一連串磨難後，決定復出演藝圈，並在1999年梅開二度，嫁給從事廣告業老公練海棠，據悉，兩人一見鍾情，有許多共同興趣，所以當練海棠提出約會請求時，伍詠薇毫不猶豫地答應了，在第二段婚姻裡，她也不避諱地承認自己一直是主動者，也說要牢牢地抓緊自己的幸福。

歷經老公2度偷吃，伍詠薇一再大方原諒。（翻攝自伍詠薇微博）

第二段婚姻先生頻偷吃 她卻一再出面自我檢討

不過，這段婚姻似乎不如伍詠薇想像地順利，婚後練海棠兩度爆出偷吃，2010年趁老婆不在香港，被拍到和嫩妹共進法國晚餐，當時伍詠薇選擇相信丈夫，笑說：「結婚11年了，他才第一次被偷拍，這件事在我看來，就是老公與朋友晚飯被偷拍了這樣簡單，大家不用為我擔心，我依然非常幸福。」

未料6年後，練海棠不改花心，再被直擊1周內幽會2次D奶長髮美女，並被拍到兩人在車上親吻，宛如情侶約會，對此，伍詠薇仍選擇原諒，甚至替丈夫在鏡頭前向大眾道歉，還說老公是自己選的，自己忙工作沒時間陪老公，「身為一個太太我也要檢討」，反應冷靜且面帶笑容地說：「夫妻是要經得起風浪的！老婆愈冷靜處理，老公就愈怕」，這也被視為原諒老公偷吃的金句。

挺過婚姻危機，伍詠薇和練海棠現感情穩定。（翻攝自伍詠薇微博）

伍詠薇從年輕喪夫到做小三，現任先生一再出軌，她卻一再大氣包容，人生和感情世界如戲劇般起伏跌宕，還好現在似乎已跨過婚姻危機，過的平安幸福讓她感到非常滿足。

(中時電子報)