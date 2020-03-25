新冠肺炎疫情延燒，23日中央流行疫情指揮中心宣布，國內新增26例確診，根據衛福部資料顯示，案192在2月22日發病，3月18日回到台灣，遭質疑明知確診還搭機回台。對此，案192家屬出面還原經過，並透露隔離痛苦。

衛福部資料顯示，案192在2月22日發病，3月18日返台，3月21日自行就醫篩檢，3月23日確診。消息一出後，引發網友撻伐，表示「192發病這麼久還回來？就算自己包緊緊怎麼能確定沒有疏漏」。

一名網友在《Dcard》表示，自己的妹妹就是案192，「一堆人在譴責他發病還回國說他該死…我真的看不下去，但事實是他們報導錯誤！！！」

原PO指出，妹妹是在去年9月10日到美國讀書，2月22日是「流感」發病，並非新冠肺炎，並貼出美國的診斷證明。美國宣布停課後，爸媽要她趕快訂機票回來，3月18日抵台後馬上回家隔離，當時流感症狀已經差多痊癒，因妹妹心理壓力太大，怕如果中獎傳染給家人所以吵著要去篩檢，3月21日篩檢後，3月22日結果出爐，呈陽性，目前在醫院觀察中，且全家都在家中自主隔離。

資料錯誤的部分，家屬也是等新聞出來之後才發現錯誤，並馬上通報，說會處理也沒下文。原PO表示，雖然妹妹嘴上說不介意，但自己實在忍不下去，「被隔離是多痛苦的事情，他最怕打針卻要抽好幾次血跟一直換點滴針，我什麼都不能為他做，打這邊（篇）澄清文也是我唯一能為她做的。」

原PO表示，知道這時間大家都很敏感，但也希望留言之前能有點同理心，且3月1日美國紐約才出現首例，「發病就已經身心靈都很煎熬了還要承擔你們的責備嗎？」

(中時電子報)