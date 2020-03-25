勞動部昨認定新冠肺炎疫情屬重大事變，受影響產業復原重建有加班需求，得放寬七休一、工時上限。國民黨立委鄭麗文認為，台灣已經爆發無薪假，接下來很多企業面臨倒閉危機，勞工沒工作將失業，現在還說鬆綁七休一，很明顯與現實脫節，令人憂心，批政府嚴重低估疫情對經濟的衝擊。

國民黨立委洪孟楷說，這是非常時期非常作法，但現在勞工抱怨的不是加班時間太長，而是沒有工作業績，當疫情穩定後，勞動部要負責任把鬆綁條例的部分再緊縮回去，絕對不能把特例當慣例，立院絕對會監督並要求勞動部。

此外，行政院昨拍板「紓困2.0」方案，受疫情影響民眾可申請延緩繳稅、電信費，企業可獲水、電折扣每月最高10萬元，同時加發生活補助給弱勢族群。洪孟楷表示，方向正確但速度要快，因為「兵貴神速」，不要等到業者無法苦撐下去，遠水救不了近火，應盡速編撥預算給民眾。

鄭麗文說，疫情將對觀光、運輸、交通造成始料未及的衝擊，交通部一直加碼紓困，但如何及時有效把補助送到服務業者手上，不要讓業者「看得到、吃不到」，尤其是小型的旅行社等已面臨斷炊窘境，此時紓困速度、力度都要加大。

鄭麗文指出，蔡英文總統雖說台灣經濟體質很好，但不是身體好不好的問題，而是身體再好，淹水也會溺死，中央祭出的預算規模小，跟其他國家無法相比，不管水電費、勞工補助等，可看出政府嚴重低估疫情對經濟的衝擊。

國民黨立委楊瓊瓔也說，預算絕對不夠，公股行庫對自用住宅1千萬已內房貸降2碼，農民貸款只降1碼，這似乎不公平，另外，餐飲業已經凍未條，振興抵用券此刻不提出，等業者倒了再提，根本緩不濟急，勉勵行政部門接地氣，要真正振興產業。

鄭麗文也擔憂全世界對疫情評估趨向悲觀，全球疫情正值爆發高峰期，即便台灣控制比較好，曲線趨緩非驟增，但疫情還是持續存在，直到疫苗研發出來，推估最快年底之前疫情都還會在。

(中時 )