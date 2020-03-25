台61線布袋段發生車禍 工程車受猛烈撞擊車頭懸掛護欄 11:392020/03/25 中時 張毓翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警方表示，已派人員至現場維持交通，保持內線車道暢通，至於肇事原因待進一步釐清。（翻攝照片／張毓翎嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 養護工程車受到猛烈撞擊，車頭懸掛在橋上護欄。（翻攝照片／張毓翎嘉義傳真） 養護工程車受到猛烈撞擊，車頭懸掛在橋上護欄。（翻攝照片／張毓翎嘉義傳真） 養護工程車受到猛烈撞擊，車頭懸掛在橋上護欄。（翻攝照片／張毓翎嘉義傳真） 台61線南下272公里布袋段今天上午9點50分發生車禍，一輛貨櫃車先與一輛防撞車發生擦撞後，防撞車再衝撞到前方養護工程車，養護工程車受到猛烈撞擊，車頭懸掛在橋上護欄，事故共造成3人輕傷，目前無生命危險，肇事原因待查。 消防人員到場時，發現受傷的3人均意識清楚，事故造成1名貨櫃車駕駛右手擦傷，1名工程人員右小腿骨折，另1名工程人員大腿疼痛，目前已送往嘉義長庚醫院救治。 警方表示，已派人員至現場維持交通，保持內線車道暢通，至於肇事原因待進一步釐清。 (中時 ) #工程 #人員 #工程車 #肇事原因 #事故 也許您會感興趣 推薦閱讀 三甲級台商醫院 站在防疫第一線 04:092020/03/22 焦點新聞 挺醫護送餐點傳關懷 醫護人員：胃暖心更暖 15:442020/03/23 生活 中市交大警服務案件出招防護罩2．0版 15:052020/03/23 社會 中鋼配息0.5元 百億環保工程啟動 01:192020/03/24 財經要聞 疫情升溫 三款兒童保單超前部署 01:202020/03/24 投資理財 咖啡業者暖心 親沖咖啡慰勞防疫醫護 13:272020/03/24 社會 感謝醫護人員防疫辛勞 南市餐飲業者送暖 17:072020/03/24 生活 暖暖車站前S型道路頻傳事故 三方齊聚推線型改善 17:522020/03/24 生活 感謝您！醫護人員4月底前免費搭嘉義縣公車 18:312020/03/24 生活 政院核定新人事 施義芳接掌台灣世曦 04:102020/03/25 政治要聞 社會熱門新聞 熱心開朗警休假返家不幸車禍身亡 - 社會 彰化第8名新冠肺炎確診 留美女學生5家人隔離 - 社會 空軍驚傳上百軍士官大規模A錢 司令部：應是「誤領」 - 社會 10萬元的蚵仔煎 花蓮留美高中生返台趴趴走遭罰 - 社會 國道3號施工連環大追撞 3車撞成爛鐵3人送醫 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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