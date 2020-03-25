養護工程車受到猛烈撞擊，車頭懸掛在橋上護欄。（翻攝照片／張毓翎嘉義傳真）

養護工程車受到猛烈撞擊，車頭懸掛在橋上護欄。（翻攝照片／張毓翎嘉義傳真）

養護工程車受到猛烈撞擊，車頭懸掛在橋上護欄。（翻攝照片／張毓翎嘉義傳真）

台61線南下272公里布袋段今天上午9點50分發生車禍，一輛貨櫃車先與一輛防撞車發生擦撞後，防撞車再衝撞到前方養護工程車，養護工程車受到猛烈撞擊，車頭懸掛在橋上護欄，事故共造成3人輕傷，目前無生命危險，肇事原因待查。

消防人員到場時，發現受傷的3人均意識清楚，事故造成1名貨櫃車駕駛右手擦傷，1名工程人員右小腿骨折，另1名工程人員大腿疼痛，目前已送往嘉義長庚醫院救治。

警方表示，已派人員至現場維持交通，保持內線車道暢通，至於肇事原因待進一步釐清。

(中時 )