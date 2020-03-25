副秘書長顏寬恒邀請前黨主席朱立倫一起品嘗大甲美食炸粿。（陳淑娥攝）

針對國民黨主席江啟臣上任後，在集結黨籍15縣市首長跟改革，似乎不甚理想，前黨主席朱立倫25日到鎮瀾宮參拜受訪表示，目前每一位縣市長都以防疫優先，要一起開會相當困難，建議以視訊會議方式，或直接下鄉聽取地方意見比較適合。

朱立倫指出，今年本來有個心願，希望再陪大甲媽祖出巡，結果碰到疫情而停辦，特別在副秘書長顏寬恒陪同下還願，祈求平安順利，希望趕快度過難關，盡快舉辦媽祖遶境。

媒體詢問，昨天在台北跟柯志恩、林為洲青年大集結，今天又跟顏寬恒參拜鎮瀾宮，他們都是黨副秘書長，關係密切，是否有何意涵？朱立倫指出，現在國民黨不管是江啟臣主席或秘書長、副秘書長，所有黨公職人員都像一家人，非常和諧團結，不管任何活動，都是分進合擊，大家希望在國民黨最困難時，多多幫忙黨主席，一起重振國民黨。

針對國民黨主席江啟臣上任後，在集結黨籍15縣市首長跟改革，似乎不甚理想，朱立倫也回應說，目前每一位縣市長都以防疫優先，要一起開會相當困難，建議以視訊會議方式，或直接下鄉聽取地方意見比較適合，這幾天顏副秘書長也陪江主席到很多縣市。

至於美國在台協會（AIT）理事主席莫健在藍營只拜會新北市長侯友宜，朱立倫表示，美國跟台灣能保持更密切關係，絕對是好事，不管是跟藍營地方首長或民代，希望我們長期跟美方保持密切聯繫，表達中華民國、國民黨立場，都是跟美方一樣，堅持民主、自由的陣線，是不會改變的，所以，也歡迎跟更多民代、地方首長接觸。

副秘書長顏寬恒指出，接任副秘書長是一個更艱難的工作，但大家有一個共同目標，就是國民黨一定要重新站起來，讓年輕世代重新接受，目前有很多請益對象，包括前黨主席朱立倫，他在青年產創區塊有獨到見解，將一起為目標努力打拚。

(中時 )