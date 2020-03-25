新北市長侯友宜日前晚率領由警、消、衛生局等單位組成的「聯合查察關懷小組」，前往新北市轄區內錢櫃、好樂迪等密閉空間視察防疫；侯友宜昨（24）日晚間更點名板橋錢櫃等9處不配合店家，除擴大臨檢外，也由警方派員站崗盤查，他呼籲業者配合政府防疫，否則出現確診案，「生意也不用做了」。

侯友宜說，業者不配合管控人潮，「我來幫你管制」，毅然派駐警力在錢櫃、好樂迪等KTV門口查驗身分，並由衛生局等單位加強防疫及公安稽查，只要違反規定就處罰業者，首波執行加強控管的地點包括板橋錢櫃、三重好樂迪重陽店、正義店、永和錢櫃、永和星光大道、蘆洲好樂迪及汐止好樂迪等地。

媒體報導，新北實施專案首日，即發現剛被列名不配合防疫的錢櫃板橋店，查到店內5樓緊急進口寬度不足、2及5樓防火門無法自動回歸、內部牆面裝修材料為木料，裝修材質不符規定，有嚴重公安缺失，得依《建築法》等相關規定裁罰6至30萬元，並當場張貼嚴重違規場所警示紅單，提醒民眾不要進入；聯合稽查小組另在現場查獲違規供應與吸菸有關器物，將依違反菸害防制法處1至5萬元罰鍰。

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(中時電子報)