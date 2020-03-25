各國政府為了對抗新冠肺炎病毒，不斷宣導要國人盡量待在家裡減少出門次數，但對站在第一線的醫療人員而言，暴露在病毒密集的工作環境中卻是無法避免的職業風險。現在更傳出巴西的許多醫院都極度欠缺個人防護裝備，2247的確診病例中竟有高達15%是醫護人員。

根據巴西聯邦護士公會（Cofen）的調查數據顯示，巴西有大約220萬名護理人員因欠缺防護裝備，在工作中感染新型冠狀病毒機率大增。另外，巴西衛生部統計，目前國內共有2247起的冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，當中有15%是醫護人員，死亡案例則有46起。在確診病例中，約有60%集中在東南部，40起在聖保羅州，里約熱內盧則有6起。

許多巴西醫護人員深感自己堅守工作崗位，自身安全卻毫無保障，紛紛在社群媒體上貼出巴西和各國醫療人員的裝備對比圖表達抗議。聖保羅聯邦大學附設醫院的一名護士，就因在工作時不慎感染病毒遭隔離，她無奈表示「我們在醫院照顧其他人，但沒有人照顧我們。」

巴西聯邦護士公會危機管理委員會督導艾梅達（ Walkirio Almeida）指出，巴西各州的護理人員防護裝備不完整，有所缺漏的問題已不是一天兩天，但一直未能完善這部分，這次碰上新型冠狀病毒大爆發，更使狀況嚴重加劇。

針對巴西防護衣欠缺問題，聖保羅州政府表示會讓該州監獄體系的犯人開始生產口罩抗疫，但卻被護士公會監察員桑托斯（Viviane Camargo Santos）打臉指出，口罩只是最基本的防護裝備，新型冠狀病毒是經由飛沫傳染，醫護人員需要的是穿戴防疫隔離衣、手套、口罩和護目鏡才能減少暴露量。

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(中時電子報)