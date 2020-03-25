台經院25日公布2月台灣三大營業氣候測驗點均呈現下滑，其中製造業營業氣候測驗點為88.73點，較上月減少5.31點，為去年1月以來新低，台經院表示，由於2月工作天數較上月增加，有助於製造業廠商支撐對當月景氣看法，廠商對當月看壞比例無明顯提升，但受到疫情擴散至歐美，恐不利於終端需求，影響製造業廠商對未來半年景氣看法多以持平與轉差居多。

根據台經院調查結果顯示，2月三大營業氣候測驗點均同步下滑，製造業營業氣候測驗點為88.73點，較上月修正後的94.04點減少5.31點；服務業營業氣候測驗點為86.09點，較上月修正後的89.88點減少3.79點；營建業營業氣候測驗點為90.02點，較上月修正的95.72點下滑5.7點，創下去年5月以來新低。

在對外貿易方面，台經院表示，受到去年春節與今年落點不同致使比較基期偏低，帶動2月出口年增率由上月的-7.63％轉為成長24.92％，進口年增率也由-17.59％轉為成長44.66％，為避免春節不同月份因素干擾，將1、2月進出口合計來看，累計1到2月出口較去年同期成長6.32％，進口較去年同期成長5.32％。

但受到大陸疫情干擾影響，生產與輸送延滯，自大陸（含香港）進口金額轉為負成長表現。

在內需消費方面，2月為年後銷售淡季，加上農曆春節落點不同，市場又面臨疫情衝擊，民眾減少公共場所群聚，降低民眾外出意願，使得2月整體零售業營業額較去年同期衰退1.38％。餐飲業部分，疫情使得多數企業取消春酒團拜餐會，同時國人外出餐飲和旅遊消費意願下降，來台旅客人數也大幅減少，2月餐飲業營業額年增率從1月成長18.05％轉為衰退16.97％。

(旺報 )