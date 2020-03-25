新台灣國策智庫今公布的最新出爐的民調顯示，新冠肺炎防疫期間，高雄市民近6成同意罷免市長韓國瑜；但若疫情嚴重，46.5％認為不要繼續辦理罷韓略多過45.7％認為要繼續，相較支持罷韓以20到29歲74.6％最高，但若疫情嚴重，支持繼續的以70歲以上年齡層最高，有51.3％，並非年輕人。

此外，而認為疫情若嚴重不要繼續辦理的區域，以高雄市第二選區左楠最多，高達58.3％，認為要繼續的最高的則是高雄市第三選區55.3％。顧慮疫情認為不要繼續辦理的年齡層，以40到49歲最多，有54.3％。

這份民調顯示，的高雄市民69.7％ 表示罷免投票日那天會去投票。若新冠肺炎疫情嚴重，仍有56.0％ 的高雄市民表示會去投票、 39.6％不會。

若第三階段罷免通過，高雄市長補選支持率，高雄市長夫人李佳芬17.3％，行政院副院長陳其邁65.2％ ；若國民黨派出李四川則為25.0％，陳其邁58.7％；若是高雄市副市長葉匡時則是23.7％、陳其邁60.1％。

(中時 )