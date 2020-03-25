國民黨市議員李中抨擊江肇國不應抹黑及斷章取意。（陳世宗攝）

台中市議會今天召開第3屆第4次臨時會第3次會議，會中就台中市管制生煤自治條例經議會3讀通過，市政府於105年1月26日公布施行，也函請環保署轉行政院備查在案，但行政院卻於109年3月13日逕自函告自治條例部分條文無效，「顯」有侵害地方自治之權限，建請市政府與市議會共同研議釋憲對策向司法院聲請。

今天市議會中，民進黨市議員何敏誠說，行政院認為部份條文抵觸空汙法，與結論有所出入，建請市府就行政院認為無效，列入臨時會第3次辦理。市議會應將「顯」自拿掉，卻引起國民黨市議員張瀞分、李麗華的不同看法，認為「顯」字應改為「已」字。

民進黨市議員林德宇建議改為「疑」字！江肇國認為，當初制定時國民黨議員有不同看法，現在能「改過自新」很好，立馬引起國民黨市議員李中、楊正中的不滿，抨擊江肇國不應抹黑及斷章取意，議事堂藍、綠議員互相指責及抨擊，議長張清照見狀急忙喊休息10分鐘。

(中時 )