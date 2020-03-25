因應新冠疫情造成的經濟動能失速，全球央行撒錢救市，富蘭克林華美投信指出，整體市場需等治療藥物(瑞德西韋)或全球新增病例數見頂時，才是市場正式落底的契機。目前美國擴大檢測，確診人數仍在加速上升階段，而關鍵藥物瑞德西韋預計4月底左右解盲，最快3月底有望揭露初步數據，將有助市場修正狀況逐步趨緩，若後續聯準會購買投資級公司債施行出台，將可望持續挹注投資級債資產支撐力道。

富蘭克林華美全球投資級債券基金經理人陳姵穎表示，聯準會再度出招、祭出兩大關鍵措施，第一就是QE規模無上限，試圖運用金融市場功能平穩運行與貨幣政策有效傳導所需內，購買公債與房貸抵押擔保債券(MBS)，以力求修復市場秩序。

第二，為了改善債市流動性，計畫購入投資級債，建立初級市場企業信用機制(PMCCF)、次級市場企業信用機制(SMCCF)，為聯準會首度介入公司債範疇，前者提供企業融通管道，後者將容許聯準會於次級市場買進美國投資級公司債或ETF標的。

陳姵穎認為，美國聯準會3月23日提出一系列新措施，以QE規模不設上限與首次計畫購買投資級公司債最為吸睛。

(時報資訊)