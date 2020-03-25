日系外資針對群聯(8299)出具最新研究報告指出，在新型冠狀病毒疫情的關係下，NAND需求僅被推遲，並未消失，加上群聯還有足夠的現金流以及高股息支撐，故維持目標價400元、買進評等。

日系外資指出，群聯股價經歷一波大幅度修正到低點，但有鑑於豐富的現金股利和手頭的淨現金，考慮到下半年潛在的NAND修正風險，將群聯2020年的收益預估削減15%，但我們認為收益與2019年相比仍可能持平，主要還是因為預計NAND需求僅被推遲，並未消失，另外，遊戲機也將納入貢獻營運，故維持目標價400元、買進評等。

日系外資指出，依照歷史經驗，群聯的毛利率在NAND價格侵蝕的初期下降幅度最大，但是隨著初期階段的過去，並且只要之後NAND價格不再突然出現顯著下降，群聯毛利率就會開始穩定並反彈，而且，由於群聯的營收中有20％直接來自利潤更高的NAND控制器和工業用模組，因此，相信群聯產品組合將持續優化，所以即使假設NAND價格在第二季恐有看跌可能，但群聯的毛利率仍可能保持在20%的水準，而且由於群聯的庫存較低，如果NAND價格再次下降，實際上是可以以低成本補充其庫存，加上群聯手中淨現金足夠，股息和長期投資具有吸引力。

另外，群聯將在27日召開臨時董事會，外資也預期，群聯極有可能在未來兩周內宣布執行庫藏股。

(時報資訊)