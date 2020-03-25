陸中信證券：未來5年京滬高鐵業績複合成長12％ 11:452020/03/25 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸中信證券指出，高鐵幹線區段通過能力日趨緊張，其中徐蚌段平日開行列車154對，臨近產能極限。京福安徽收購帶來運行圖優化契機，協同提升京滬高鐵整體通過能力。據新浪財經報導，透過換車提速提升客戶體驗，若該路線提價10％或增厚京滬高鐵淨利潤12億元（人民幣，下同），預計未來5年京滬高鐵業績年複合成長率（CAGR）12％至約210億元，顯示疫情短期衝擊提供佈局良機。 (旺報 ) #高鐵 #京滬 #京滬高鐵 #12 #提升 也許您會感興趣 推薦閱讀 12星座遠離爛桃花的秘訣公開 00:302020/03/21 運勢 讚聲演唱會「疫」動 延期停唱12場 04:102020/03/21 娛樂新聞 赴北京民眾注意！ 北京首都機場實施12地分流入境 15:592020/03/22 兩岸 《航運股》疫情吹寒冬，高鐵4月18日起周末離峰減41班車次 11:082020/03/23 財經 板橋嫌犯攔檢不停 警開12槍查獲大批毒品 15:532020/03/23 社會 通緝犯拒檢衝撞 警連開12槍 01:202020/03/24 地方新聞 2020建築園冶獎出爐 高市府獲12座大獎 17:392020/03/24 生活 2020建築園冶獎 高市府囊括12項獎 20:542020/03/24 政治 建築園冶獎揭曉 高市奪12大獎 04:102020/03/25 地方新聞 兩岸熱門新聞 不封城不停工 韓有效控制疫情引多國仿效 - 兩岸 頻繁入院安撫新冠患者 50名義大利神父殉職 - 兩岸 川普改口：不再將新冠病毒名稱 與大陸相連 - 兩岸 東京奧運延期一年 日本損失多大？ - 兩岸 伊朗仿製陸利器 襲擊美軍 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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