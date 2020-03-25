大陸中信證券指出，高鐵幹線區段通過能力日趨緊張，其中徐蚌段平日開行列車154對，臨近產能極限。京福安徽收購帶來運行圖優化契機，協同提升京滬高鐵整體通過能力。據新浪財經報導，透過換車提速提升客戶體驗，若該路線提價10％或增厚京滬高鐵淨利潤12億元（人民幣，下同），預計未來5年京滬高鐵業績年複合成長率（CAGR）12％至約210億元，顯示疫情短期衝擊提供佈局良機。

(旺報 )