新冠肺炎疫情衝擊產業，行政院推出第2波紓困措施，台北市長柯文哲（中）25日出席「2020台北玫瑰展」活動受訪時，也宣布北市短期紓困措施，包括延稅、減租、減價、優息、補貼與降稅等。（張鎧乙攝）

因應新冠肺炎疫情衝擊產業經濟，台北市長柯文哲今天上午宣布短期紓困方案，包括延稅、減租、減價、優息、補貼、降稅6項措施，其中新措施如企業營收較去年同期減少15％以上者可延期繳稅1年，營業用水全面減價15％等。

柯文哲表示，新冠肺炎疫情依據目前專業判斷短期內不會結束，市府已針對疫情的經濟問題分短、中、長期討論，短期內由市府先止血，中期有中央1000億紓困計畫「輸血」，長期的強身健本另外在討論，北市針對6個月內要防止企業倒閉引起失業潮，提出6項紓困措施。

柯文哲說，3月1日起，企業若能證明營業額較去年同期下降15％以上，可以延稅一年；3月1日起市有房地全面減租50％，為期3個月，隨著疫情需要可以再延長，以目前疫情來看應該會再延長，另市府也要求租地廠商轉租，同樣要下降50％租金。

市府也提供減價方案，營業用水即日起全面減價15％，防疫醫院防疫旅館自來水減價50％；優息部分，利息利率已調降1.25％，若是公營當鋪的利息，再減50％，另中小企業新創事業貸款利息再降1.25％。

針對居家隔離、檢疫者，若家裡不適合做為居家隔離、檢疫場所，每個人補助7000元到外面住旅館。降稅部分，隨著商店營業面積縮小，樓層停用部分，房屋稅從3％降為2％，另外娛樂稅也將會調降。

(中時 )