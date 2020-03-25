近日國內新冠肺炎境外移入確診每天都1、20例，全台僅剩花東、嘉義及外島沒有案例。長庚醫院毒物實驗室在已故「俠醫」林杰樑的臉書，分享了10種一般民眾預防感染、增強抵抗力的最好方法，連台灣人最愛的「試吃」也列入其中，竟有感染新冠病毒的風險。

「林杰樑」的臉書指出，一般民眾預防染疫、增強抵抗力的最好方法有10個：

1、注意個人衛生，需要時正確戴好口罩、多洗手，不以手碰觸眼睛及口鼻。

2、經常開窗通風、沖馬桶蓋上蓋子。

3、人與人之間保持1-2公尺距離。

4、分餐吃飯，不共食、不共用餐具。

5、碰觸過電梯按钮、公共用品之後也要勤洗手。

6、回家後快洗澡，若無法洗澡也要洗手、洗臉、漱口。

7、沒限水者可以喝足夠的水，減少含糖飲料攝取。

8、多吃天然蔬果及適量蛋白質，善用辛香料。

9、不要試吃、不要試用貼身物品如睫毛膏、唇膏。

10、充足睡眠、適度運動、穩定心情。

其中第9條「不要試吃」最讓人難以戒掉，像是許多人去好市多、大賣場、百貨公司地下街等，第一件事就是先排試吃，就連地震來了也要冷靜地排隊等食物，看來這習慣在疫情期間，得先忍一忍了。

(中時電子報)