受新冠肺炎疫情影響，台灣每天的確診數也以2位數方式增加，花蓮縣議會為因應疫情已表態延後開議。高雄市議會則回應，原定4月16日開議，目前尚無規劃取消。時代力量高雄市議員黃捷，近日呼籲韓市長，「四月中議會質詢是韓最後補考機會，若再以鴕鳥心態面對，執意缺考的話，市民惟有死當他了」。

花蓮縣議會昨(24日)召開臨時大會，並在會中決議3到5月的臨時大會及定期大會將延期，開會日期視「疫情狀況」再舉行會前會磋商。

高雄市議會第3次定期大會原訂預計在4月9日舉行，已應國民黨團要求延至4月16日至6月24日舉行。是否會再延期或討論取消？高雄市議會表示，「正密切注意疫情發展，但目前尚無此規畫，後續的最終處理，會交由程序委員會決定」，屆時也可能會有議員提出「延會」或「視訊」會議等應變方式。

據網路媒體《放言》報導，黃捷近日特地呼籲韓國瑜，「四月中登場的議會質詢是韓市長最後的補考機會，若再以鴕鳥心態面對，執意缺考的話，市民惟有死當他一途了」。

(中時電子報)