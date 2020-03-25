◎武漢返台聽誰的？民眾黨這樣說

《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》上月25日立法院通過實施至今滿1個月，台灣民眾黨立委賴香伶、張其祿、高虹安今提出是否要提升防疫指揮層級、人力盤點機制是否完備、是否做好物力盤點及分配等3問中央。賴香伶呼籲行政院長提升防疫指揮官層級，落實跨部會間溝通，讓各部會防疫政策可以一致。

◎繼華航機師中鏢 長榮空服也爆確診

繼華航昨傳出貨機機師確診新冠肺炎後，有立委今再爆料長榮航空空服員也中招，對此交通部表示，還未接到相關訊息。長榮航空則回應，對個案不做任何評論。

◎口罩線上買第2輪登記 15秒搞定

「口罩實名制2.0」25日起開始第2輪線上預購，這次改為同一星期訂購、付款，下周就能取貨，等候期程大幅縮短，也更加便利。

◎疫情影響 全中運、全大運延期

受到新冠疫情影響，體育署長高俊雄今天宣布，下月中起陸續登場的全國中等學校運動會、全國大專校院運動會與身心障礙運動會軍延期舉辦，以確保國人安全。

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(中時電子報)