劉真22日晚間病逝北榮，她過去是民視《舞力全開》客座評審之一，該節目製作人崔長華25日回憶與劉真的相處，相當肯定她對舞蹈的奉獻，「她每一次收工，都會留下來指導選手專業的舞技，特別是失敗的選手，她會留下來鼓勵對方，因為她是老師，特別願意照顧失敗的選手，願意花時間為他們打氣。」

劉真師承周志坤，兩師徒都是病逝，崔長華感嘆，「她的老師是周志坤老師，周老師是她從小的啟蒙老師，周老師也是生病去世，她等於就是他的傳人。」劉真病逝消息傳出後，不管是她的舞伴、學生，還是過去曾上節目的選手，完全無法置信，大家紛紛發文哀悼，回想兩人最後一次見面，崔長華表示：「最後一次在除夕特別節目見面，她還特別帶了餅乾來送我們跟主持人，她真的人太好了，沒看過這麼善良的人。」

崔長華也透露劉真的轉變，「她在結婚前都是評審，但因為我們都會錄到晚上，所以有小孩之後，她一定是女兒優先，做了調整。」她坦言，劉真為了錄製除夕特別節目，還特別跟保母講好，才接下工作，婚後的劉真可說完全以家庭為第一優先。

(中時 )