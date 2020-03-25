台灣境外移入確診個案狂飆，有網友怒嗆「「不敢禁止台灣人出國，現在才會都是境外感染，這就是指揮的失敗。」對此，醫護粉專「MedPartner 美的好朋友」在臉書指出，這論點看似有理，實則只是腦幹反射的等級，不是封城就有guts。

MedPartner 美的好朋友表示，做決策的務必要思考戰略的最重要目標。對台灣而言，我們的目標至少有7個：

1. 讓感染人數不要暴衝到衝垮醫療系統

2. 避免本土感染的人數增加

3. 讓本土感染沒辦法擴大成有效的社區傳播

4.在能力範圍內保護台灣的海外僑民和旅客

5. 盡力讓經濟衝擊最小

6. 台灣對外貿易不要斷鏈

7. 最好能夠兼顧外交關係

MedPartner 美的好朋友提到，很多人常忽略經濟衝擊，但台灣是海島國家，若貿易斷鏈將會衝擊正常生活，目前確診數字雖增加，但多是境外移入，本土感染人數並無大幅上升，這就是戰略執行沒出問題。

MedPartner 美的好朋友表示，動不動就要斷航、封城，那是疫情大流行到無法收拾的敗戰處理，台灣目前還不需要用超激烈手段來減災。要鼓吹斷航、封城可以，但請提出你的論述跟證據。如果你的戰略目標只有零確診的話，我們請北韓金小胖當指揮官就好。

MedPartner 美的好朋友也指出，「不是斷航、封城這種手段做下去才叫做有guts」在條件不符合的狀況下硬做，那叫沒 brain（頭腦），防疫團隊一堆醫師、公衛流病博士、經濟學家、內政外交人才通通在那邊每天燒腦，就是在處理一堆你沒想到的細節，來達到你現在看到的一切。

(中時電子報)