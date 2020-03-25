鹿峰國小學童寄來打氣信件，還有書翻貓繪本館文心森林校的小朋友也捎來手繪感謝卡。（童綜合提供／陳淑娥台中傳真）

鹿峰國小學童寄來打氣信件，還有書翻貓繪本館文心森林校的小朋友也捎來手繪感謝卡。（童綜合提供／陳淑娥台中傳真）

新冠病毒肺炎疫情持續延燒，第一線醫護人員相當辛苦，童綜合醫院進幾個月來陸續收到加油打氣物資，除了熱食、飲料外，還有防疫物品、護手霜等，讓醫護在防疫期間備感溫馨。

童綜合醫院表示，新型冠狀病毒（COVID-19)肺炎疫情持續延燒，台灣確診人數上升中，醫院從去年疫情爆發後就繃緊神經、依政策指示全面防備與備戰，不敢有一絲一毫的鬆懈。

這幾個月來，除了醫院上下一心總動員外，還有許多公司團體、社區民眾的支持與鼓勵，除了熱食、飲料外，也有防疫物品、護手霜等物品紛紛送至醫院，立委陳柏惟也送來8箱橘子，甚至院內中醫科醫師蕭坤元也送正氣茶飲包，希望讓第一線同仁補氣養肺。

此外，鹿峰國小學童也寄來為醫護叔叔、阿姨打氣信件，還有書翻貓繪本館文心森林校的小朋友也捎來手繪感謝卡，無論是國字或注音的書寫，都能感受到童言童語中，對醫護人員所表達的謝意與祝福，讓醫護感受到莫大的鼓舞力量。

童綜合醫院院長童敏哲也親自回信友，信中表示，醫師叔叔和護士阿姨很開心收到為醫護打氣的心意，提醒小朋友們要記得吃東西前、上廁所後、擤鼻涕後、咳嗽後、打噴嚏後、出入醫療院所或接觸病人之後，都要記得洗手。

童綜合指出，在防疫非常時期，需要民眾一起遵守中央防疫政策，雖然不如以往方便，但只要配合並堅持下去，團結一致對抗病毒，終將把疫情控制住，讓傷害降到最小。醫院持續守護民眾的健康，也感謝各界人士對醫護的支持，無論是鼓勵話語或慰勞物資，都是最強大的愛與後盾，醫護人員也將堅持不懈站在防疫第一線。

(中時 )