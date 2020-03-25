有關中國大陸疫情，國安局長邱國正上午在立法院表示，大陸公布的數字一定有所出入，它有很多方法，如降低量體溫的標準，就可以降低確診數字。邱國正是答覆民進黨立委何志偉質詢時，作上述說明。

至於大陸有幾天境內確診人數是零，邱國正說，大陸把標準調低，確診數字就會調低，其目的就是為做大外宣，並讓大陸人民認為疫情已做控制。另有國安局官員答詢時，大陸從3月18日開始確診人數歸零，但國安局有數字，不過國安局官員說無法公開說明，會後提供給委員。

邱國正說，大陸最初隱瞞數字，可能是不知疫情的嚴重。

(中時 )