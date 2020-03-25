國安局長：陸方公布的確診數 我方已確切掌握！ 14:462020/03/25 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國安局長邱國正今在立院備詢。呂昭隆翻攝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 有關中國大陸疫情，國安局長邱國正上午在立法院表示，大陸公布的數字一定有所出入，它有很多方法，如降低量體溫的標準，就可以降低確診數字。邱國正是答覆民進黨立委何志偉質詢時，作上述說明。 至於大陸有幾天境內確診人數是零，邱國正說，大陸把標準調低，確診數字就會調低，其目的就是為做大外宣，並讓大陸人民認為疫情已做控制。另有國安局官員答詢時，大陸從3月18日開始確診人數歸零，但國安局有數字，不過國安局官員說無法公開說明，會後提供給委員。 邱國正說，大陸最初隱瞞數字，可能是不知疫情的嚴重。 (中時 ) #大陸 #武漢肺炎 #新冠肺炎 #邱國正 #疫情 #國安局 也許您會感興趣 推薦閱讀 安全衛生 餐飲升級的契機 04:092020/03/21 話題觀察 美FDA批准新冠肺炎首宗快篩 45分鐘可知結果 07:232020/03/22 國際 防護裝備不足 印尼6醫師1護士新冠肺炎病逝 09:352020/03/23 國際 環保署員工確診立院委員會邀CDC說明 10:262020/03/23 政治 陸人回歸日常 嚴防境外移入 01:192020/03/24 焦點新聞 疫情重創商圈 新北最高補助30萬 01:202020/03/24 地方新聞 振興防疫兩難 撐過小月最重要 01:202020/03/24 地方新聞 【地方領時中2】指揮中心堅不公布確診地點 搞得人心惶惶 09:262020/03/24 政治 【地方領時中1】疫情部署中央落一拍 縣市政府自保快一步 09:252020/03/24 政治 日本演藝圈恐慌！70歲志村健發燒、呼吸困難確診新冠肺炎 08:022020/03/25 娛樂 軍事熱門新聞 國安局長：陸方公布的確診數 我方已確切掌握！ - 軍事 大陸殲教9「山鷹」 將成為航艦教練機 - 軍事 現代重工將建造韓國FFX蔚山3型巡防艦 - 軍事 IS曝光殘忍影片！美軍4綠扁帽遭50人埋伏擊斃 - 軍事 關指部6名梅花軍官上酒店Happy 陸軍：列汰除對象 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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