口罩實名制2.0第二輪預購今開始，總統：不是先登記先贏。摘自總統臉書

蔡英文總統今在臉書提醒，「口罩實名制2.0」第二輪預購今天開始！她呼籲，預購期間是25日上午8時至27晚上8時皆可登記，不用搶快，不是先登記先贏喔！

總統指出，她要特別提醒大家，「口罩實名制2.0」今天起開始進行第二輪線上預購，這次預購的是，4月2日到4月8日當週份口罩。

總統表示，讓有需要口罩的朋友，可以透過網路預購，直接在超商取貨。請大家幫我分享這張流程圖片給你的親友。

她強調，也非常感謝台灣「口罩國家隊」成員日以繼夜的努力，只要我們團結在一起，一定可以度過難關！

(中時 )