大陸部分往返湖北境內各站的列車車票目前已經開售。不過，28日，北京、長沙、上海等地到達武漢的車票，依然暫未開售。中國鐵路12306客服表示，只要買到票就可以進站乘車，其他車次將隨後陸續開售。

據《楚天都市報》報導，1月23日上午10點，因疫情防控需要，武漢關閉了火車站、機場離漢通道。湖北省內其他市州也緊跟在後，在幾天的時間內陸續關閉。

(旺報 )