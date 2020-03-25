為阻擋新冠肺炎疫情持續升溫，台北時間24日晚間印度總理莫迪正式宣布自25日凌晨02點30分起，「全國封鎖」21天，包括所有境內公司、工廠皆暫停運作外，民眾也不得出門。台系代工廠在當地的廠區也自25日起全面停工，配合印度政府的防疫政策。

緯創近年在印度擴建新廠區的進度備受矚目，去年並在短時間內即完成一新廠建置，預計最快於今年上半年就開始試產。24日其甫於董事會通過提高對印度廠的投資總額達7,600萬美元，約合新台幣23餘億元。

目前緯創在印度Bangalore的廠區，規劃以含括智慧手機、AIoT相關裝置在內的智慧裝置產品生產組裝業務為主。考量先前受到美中貿易戰影響，電子產業中下游代工廠紛紛啟動產線轉移第三地計畫，緯創董事長林憲銘先前亦透露其涉及PCB組裝製程的SMT產線，將考量轉往東南亞、新興地區為主。

法人推估，緯創在印度持續擴建廠區、產能之際，亦將納入建置全新SMT產線，為蘋果持續擴大iPhone在中國之外的全球第二大生產基地準備。

緯創則對於相關臆內容不予置評，預期25日傍晚緯創的法說會中，林憲銘也將對相關擴產及印度停工現況、營運後市展望等有更多說明。

(工商 )