新冠肺炎疫情嚴峻，金門等離島是零確診的縣市，福建更生保護會25日舉行董事會，首次用視訊方式召開董事會，降低群聚感染風險，守護金門零確診的紀錄。

法務部為了防疫，包括矯正機關及檢察機關在內已經舉行多次視訊會議，更生保護會則是首次利用視訊舉行會議。

法務部指出，依中央流行疫情指揮中心統計，金門、連江及澎湖3縣是零確診的縣市，福建更保會的董事成員則分別在台灣本島、金門、連江等，為了降低群聚感染風險，讓離島保持零確診，所以首度利用視訊來舉行董事會。

有多次視訊會議經驗的蔡清祥透過鏡頭感謝金門、連江縣政府以及社會賢達、專家學者們長期的投入與支持，以公私協力的方式，號召更多社會資源共同參與更生保護工作。同時也期勉更保會人員，更生人在復歸社會路上會遭遇許多困難與挫折，更保同仁持續深化更生保護工作，幫助更生人得到社會關懷接納，以友善和關愛照亮更生人的新生之路。

(中時 )