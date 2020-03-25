陸股三大指數開高後維持震蕩走勢，截至25日午間收盤，滬指報2,765.12點，漲1.57％，深成指報10,151.64點，漲2.32％，創業板報1,922.91點，漲2.45％。

養殖類股盤中大幅拉升，獐子島、國聯水產漲停；新能源、汽車整車、機場航運、消費電子等漲幅居前。滬深兩市僅數據中心概念回調翻綠。北上資金半日合計淨流入超人民幣20億元。

(工商 )

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