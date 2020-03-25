陸股開高震盪 深成指午盤漲逾2％ 11:532020/03/25 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸股三大指數開高後維持震蕩走勢，截至25日午間收盤，滬指報2,765.12點，漲1.57％，深成指報10,151.64點，漲2.32％，創業板報1,922.91點，漲2.45％。 養殖類股盤中大幅拉升，獐子島、國聯水產漲停；新能源、汽車整車、機場航運、消費電子等漲幅居前。滬深兩市僅數據中心概念回調翻綠。北上資金半日合計淨流入超人民幣20億元。 (工商 ) #陸股 #開高震盪 #午盤 #漲逾 #三大指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸股基金 定期定額長打為上 04:102020/03/23 投資理財 陸股基本面回溫 科技成長股仍為投資主流 04:102020/03/23 投資理財 恒指午盤大跌3.75％ 地產股集體暴跌 12:392020/03/23 財經 滬指午盤跌幅收窄至1.6％ 半導體類股重挫 12:392020/03/23 財經 A股三大指數全線下跌 滬指收跌3％ 15:312020/03/23 財經 陸港觀盤－逢低布局 投資人有望領先落底的陸股 01:192020/03/24 全球財經 台積電絕地反攻 台股狂漲逾300點 站回9200點 09:012020/03/24 財經 美股暴彈2千點 台股開盤強漲逾300點 站回9600點 09:012020/03/25 財經 陸股三大指數開高 深成指開盤漲2.52％ 10:102020/03/25 財經 恒指開高592點 站回23,000點關卡 10:192020/03/25 財經 財經熱門新聞 狂噴2天就V？散戶小心 他爆台股殺到這個月 - 財經 17萬人買0056高股息ETF 今年可能不配息？ - 財經 美經濟要垮了？末日博士驚曝恐怖線型 - 財經 蘋果震撼彈！５奈米延後量產 - 財經要聞 - 工商時報 林毅夫：30年代大蕭條恐重返美國 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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